Остапчук: В Лукашенко не нравилось ничего и никогда

Остапчук рассказала на ютуб-канале "Жизнь-малина", как отказалась сниматься в предвыбороном ролике за Лукашенко, почему будет голосовать на выборах президента Беларуси за Светлану Тихановскую, с какими чувствами ходила на акции солидарности, почему ОМОН вызывал улыбку, сколько в Беларуси должен зарабатывать учитель и врач, как стала "тунеядцем" и почему мечтает стать тренером.





Тема допингового скандала, после которого Остапчук вынуждена была закончить карьеру, тоже была затронута. Она до сих пор не отпустила экс-спортсменку: несколько раз съемки останавливались из-за слез. Мощное и открытое интервью Надежды Остапчук, которая ничего не боится.











