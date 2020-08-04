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Остапчук: В Лукашенко не нравилось ничего и никогда

Чемпионка мира в толкании ядра Надежда Остапчук одна из главных представительниц белорусского спорта, которые жестко против Александра Лукашенко.

Остапчук: В Лукашенко не нравилось ничего и никогда
Остапчук рассказала на ютуб-канале "Жизнь-малина", как отказалась сниматься в предвыбороном ролике за Лукашенко, почему будет голосовать на выборах президента Беларуси за Светлану Тихановскую, с какими чувствами ходила на акции солидарности, почему ОМОН вызывал улыбку, сколько в Беларуси должен зарабатывать учитель и врач, как стала "тунеядцем" и почему мечтает стать тренером. 

Тема допингового скандала, после которого Остапчук вынуждена была закончить карьеру, тоже была затронута. Она до сих пор не отпустила экс-спортсменку: несколько раз съемки останавливались из-за слез. Мощное и открытое интервью Надежды Остапчук, которая ничего не боится.

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