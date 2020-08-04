«Покой нам только снится. От игры БАТЭ и результатов некогда бессменного чемпиона Беларуси, например, кидает то в жар, то в холод. Гамма чувств — от счастливого и безудержного хохота неисправимого оптимиста до плача навзрыд и полной апатии.





В прошлом году борисовчане под руководством Алексея Баги играли гораздо стабильнее, но золото первенства уступили прыгнувшим выше собственной головы брестским динамовцам. Однако был у команды узнаваемый стиль, свой авторский слог. А вот в нынешнем чемпионате тренерский почерк Кирилла Альшевского разобрать получается далеко не всегда. Он то сбивчивый и сумбурный, мелкий и неряшливый, невнятный, то строгий, четкий и уверенный. Впечатления от игры БАТЭ от этого получаются близкими к шизофрении, словно от мульт­фильма «Трое из Простоквашино», когда Дядя Федор пишет письмо домой: «Я живу хорошо, просто замечательно. У меня все есть, есть свой дом, он теплый. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет — чистая, шелковистая, так что лохматость у меня повысилась. До свидания, ваш сын, дядя Шарик». Достаточно посмотреть на результаты БАТЭ в последних пяти матчах, чтобы тихо сойти с ума: 0:2 от минского «Динамо», 0:1 от «Энергетика-БГУ», квелая ничья со «Славией» — 1:1, уверенные победы над «Рухом» и «Минском» — 3:0 и 6:0 и, наконец, поражение в последнем туре от «Торпедо-БелАЗ» — 2:3»





Причем в начале поединка казалось, что от автозаводцев не останется даже мокрого места, так рьяно и увесисто борисовчане начали игру: 2:0 и ощущение полного превосходства! А итог — плачевный, вылившийся в очередное послематчевое самобичевание, в котором наиболее громко прозвучал голос самого опытного игрока команды и ее капитана Игоря Стасевича: «Мы вроде и старались, но я не видел азарта в действиях команды. Каждый должен понимать: БАТЭ не имеет права играть так, как сегодня! Даже когда что-то не получается, необходимо стиснуть зубы и работать», – написал Канашиц.