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Николай Ходасевич — о руководителях "Смолевичей": тяжело управлять клубом, если два часа назад ты решал сельскохозяйственные задачи

Тележурналист и блогер Николай Ходасевич на своем ютуб-канале порассуждал о судьбе "Смолевичей".


- После победы над "Ислочью" "Смолевичи" вместе со своими руководителями и кураторами поверили, что теперь-то уж начнется житуха в высшей лиге на три копейки. Можно будет рубить результат, все остальные дурачки. Извините меня, на каком правильном пути "Смолевичи"? Теперь мы видим 0:3 от "Белшины", и вообще после победы над "Ислочь" случились три поражения кряду. И все это будет продолжаться, нет никаких сомнений.

Потому что у них нет никакого пути: ни правильного, ни неправильного. Есть шараханья посреди сезона со стороны людей, которые к футболу не имеют никакого отношения. Тяжело управлять футбольным клубом, если ты два часа назад решал сельскохозяйственные задачи. Это к разговору о том, как устроены многие наши команды высшей лиги. Это печально.
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