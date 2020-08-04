



- Настя, что происходит?





- Решила себя немного разнообразить. Это меня мотивирует, помогает. Под свою песню видели, как хорошо полетела! Вижу прогресс. Как-то в "Инстаграме" вывешивала даже сообщение об этом: пение меня вдохновляет и помогает. Пою даже в машине. Отвлекаюсь настолько, что даже на пробки не злюсь.





- Когда ты петь начала?





- Два месяца назад. Меня под свое крыло взял Виталий Воронков — белорусский продюсер и артист. Обратил внимание на мой тембр, предложил сотрудничество. Я, признаться, ни на что не надеялась. Думала, что голоса у меня нет. Но он увидел во мне талант, помог в себя поверить…





- Просто написал и предложил петь?









- Я тогда просто баловалась. Пела дома караоке и вывесила то, что получилось, в сеть. Он увидел. Прислал сообщение: "У тебя хороший тембр, стоит над ним поработать". Так и закрутилось. Пока пение — это мое хобби. Спорт, безусловно, на первом месте. Кто-то марки собирает, а я пою.





- Песню записывали, надо полагать, уже не дома…



