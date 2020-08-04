Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о том, как она стала певицей
"Кто-то марки собирает, а я пою".
- Настя, что происходит?
- Решила себя немного разнообразить. Это меня мотивирует, помогает. Под свою песню видели, как хорошо полетела! Вижу прогресс. Как-то в "Инстаграме" вывешивала даже сообщение об этом: пение меня вдохновляет и помогает. Пою даже в машине. Отвлекаюсь настолько, что даже на пробки не злюсь.
- Когда ты петь начала?
- Два месяца назад. Меня под свое крыло взял Виталий Воронков — белорусский продюсер и артист. Обратил внимание на мой тембр, предложил сотрудничество. Я, признаться, ни на что не надеялась. Думала, что голоса у меня нет. Но он увидел во мне талант, помог в себя поверить…
- Просто написал и предложил петь?
- Я тогда просто баловалась. Пела дома караоке и вывесила то, что получилось, в сеть. Он увидел. Прислал сообщение: "У тебя хороший тембр, стоит над ним поработать". Так и закрутилось. Пока пение — это мое хобби. Спорт, безусловно, на первом месте. Кто-то марки собирает, а я пою.
- Песню записывали, надо полагать, уже не дома…
- В студии. Все серьезно. Виталий работает над моим вокалом. Меня учат правильно дышать. Оказалось, например, что мой сильный пресс совсем не сильный. Да, все эти кубики выделяются, но внутренние мышцы слабые. Так что добавились еще и ежедневные тренировки по вокалу. Как результат — 13 августа выйдет первая песня. Затем — следующий хит, который мы презентуем, вероятно, в сентябре. Хотим устроить большую встречу в ночном клубе. Всех позовем! — рассказала Анастасия в интервью "СБ".
09:21 04/08/2020
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