











«Очень необычный год и очень необычная неделя, которая стартует у нас в стране, потому что 9-го августа не только жеребьевка ЛЧ, но и выборы президента Республики Беларусь.





Это тоже гонка, это тоже спорт. А что в спорте важно? Важнее всего правила, которые прописаны четко и их блюдут на поле, допустим, судейская бригада. Для меня важно, чтобы не было обиды на судейскую сторону. Твоя команда проиграла, допустим, ты выходишь со стадиона, и у тебя есть претензии к тренеру, к игрокам, но хуже всего, когда есть претензии к судье. Это меняет всю суть футбола, тебе хочется, чтобы матч был честным. Не случайно же внедряется VAR.





Наш матч, он намечен на 9 августа, должен быть сыгран по правилам. Очень надеюсь, что через неделю мы здесь встретимся без этого осадка. Не важно, кто проиграет, не важно, кто победит. Главное, чтобы вот это было соблюдено. Это мой посыл, потому что и вы, и я много о чем подумали, много о чем размышляли. Конечно, мы должны исполнить свой гражданский долг. И надеемся, что мы не останемся обманутыми, и правила вдруг не поменяют. Это единственное, что хотелось бы в начале этой недели пожелать всем нам. И, конечно, мира над головой, который у нас есть, и который мы очень ценим. Чтобы это было в рамках цивилизации в 2020 году без каких-либо последствий для нас всех», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.