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Надежда Остапчук: «Если тебя в стране постоянно дубасят, то как можно быть патриотом. Это уже какой-то стокгольмский синдром»

Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук поделилась мнением о патриотизме.

- Вы патриот?

– К чему? К стране? Да. Стараюсь изменить ее к лучшему хотя бы словами какими-то. То есть я отсюда не уезжаю, куда-то на ПМЖ не убегаю, хотя нельзя винить людей в отсутствии патриотизма, которые вынуждены были уехать, потому что ситуация так изменилась.

Но в патриотизме есть и другая сторона. Страна должна тебе тоже что-то давать, чтобы у тебе к ней был патриотизм. Если тебя в стране постоянно дубасят, если тебя в стране постоянно гоняют, то как можно быть патриотом. Это уже какой-то стокгольмский синдром получается. Это уже не патриотизм. Тут как и во взаимоотношениях человека с человеком. Должна какая-то ответная реакция быть. Если нет реакции, то это уже не патриотизм, – сказала Остапчук.
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