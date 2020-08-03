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Лисаковича хотят продать больше, чем за миллион евро. Вот кто уже уезжал из Беларуси за такие суммы

Эпопея по трансферу Виталия Лисаковича в «Локомотив» продолжается. «Горняки» хотят получить за переход форварда 1,5 миллиона евро, «железнодорожники» готовы заплатить миллион.

Лисаковича хотят продать больше, чем за миллион евро. Вот кто уже уезжал из Беларуси за такие суммы
Фото на главной: vk.com/fcshakhterby
Эпопея по трансферу Виталия Лисаковича в «Локомотив» продолжается. «Горняки» хотят получить за переход форварда 1,5 миллиона евро, «железнодорожники» готовы заплатить миллион. Очень солидные деньги по белорусским меркам. tribuna.com рассказывает о белорусах, которые уже уезжали за рубеж за семизначные суммы – молодой нападающий может попасть в весьма солидную компанию.

Ренан Брессан, БАТЭ → «Алания» (Россия), 2013 год

Стоимость трансфера: 3,5 миллиона евро 

БАТЭ не раз пользовался финансовой состоятельностью российских клубов. Самую большую сумму борисовчане выручили за трансфер Ренана Брессана. В январе 2013-го он перебрался во Владикавказ. Хавбека подкупило внимание Валерия Газзаева, который лично приезжал в Минск, чтобы оценить игру бразильского белоруса. Осетинскому тренеру удалось убедить футболиста, что на базе «Алании» строится большой проект, в котором найдется место плеймейкеру. Брессан дал добро на переход, а на счета БАТЭ упало 3,5 миллиона евро. 

Но через полгода «Алания» провалилась в ФНЛ, а чуть позже обанкротилась. Недавно хавбек вспоминал, что клуб остался должен ему порядка двух миллионов долларов. Самое обидное, что через неделю после переезда Брессана в «Аланию» ему звонили из ПАОК и «Осасуны».

Павел Нехайчик, БАТЭ → «Динамо» Москва (Россия), 2011 год 


Стоимость трансфера: 2,8 миллиона евро 

В БАТЭ Павел прошел все стадии взросления: от игрока дублирующего состава до лидера команды, решавшей задачи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Максимальный спрос на любимчика Виктора Гончаренко был в 2011-м после удачного выступления белорусской «молодежки» на Евро. Настойчивее всех оказались боссы московского «Динамо». Переход Павла не остался без внимания самого Василия Уткина: 

– Павел Нехайчик приличный игрок, молодой в придачу. Думаю, в данный момент это, конечно, усиление конкуренции и та самая «глубина» состава, а вот дальше – посмотрим. 

Нехайчик быстро дебютировал на новом месте, забив первый мяч уже во втором матче за «сине-белых». Но впоследствии Павел проиграл конкуренцию за место в составе сначала Александру Кокорину, а затем Балажу Джуджаку. После двух лет прозябания на скамейке запасных и матчей за «молодежку» «Динамо» Нехайчик вернулся на отогрев в Борисов. 

Виталий Кутузов, БАТЭ → «Милан» (Италия), 2001 год

Стоимость трансфера: 2 миллиона евро 

В 2001-м Кутузов феерил в чемпионате Беларуси: в 18 матчах набрал 14+9 очков по системе «гол+пас». Такая результативность заинтересовала скаутов «Фиорентины». Причем настолько сильно, что боссы «фиалок» попросили селекционную службу «Милана» понаблюдать за Кутузовым в сентябрьском матче Кубка УЕФА. Игра Виталия впечатлила руководителя «россонери» Адриано Галлиани, и тот захотел перехватить 21-летнего форварда. Деньги не стали проблемой. Трансфер Кутузова в «Милан» до сих пор остается одним из самых дорогих в истории нашего чемпионата. 

Правда, болельщики итальянского гранда даже не запомнили фамилию белоруса. В четырех матчах за «россонери» он провел на поле всего 39 минут. Уроженец Пинска не смог навязать конкуренцию Андрею Шевченко и отправился в аренду в «Спортинг», а затем покинул команду. Впрочем, Кутузову удалось сделать себе имя в более скромных итальянских клубах.

Вячеслав Глеб, МТЗ-РИПО → «Шанхай Шеньхуа» (Китай), 2009 год

Стоимость трансфера: 1,9 миллиона евро 

После удачного сезона в МТЗ-РИПО Глебом-младшим заинтересовалась голландская «Рода». Трансфер был на мази, пока на агента футболиста не вышли представители Китая.

– Сказал агенту: «Ты че, травишь?» Но потом мне показали цифры, и я сразу все подписал. Ты что, я таких денег никогда не видел. Китайцы приобретали меня как звезду. В Турции без просмотра подписали контракт, – вспоминал футболист.

За «Шанхай» Глеб забил 7 мячей в 27 матчах. Статистика Вячеслава заинтересовала скаутов «Хоффенхайма». Дело практически дошло до подписания контракта, но в последний момент все сорвалось. Тренерский штаб немцев верил в белоруса, а вот спортивный директор не разделял такого оптимизма. В итоге сделка не состоялась.

Игорь Шитов, БАТЭ → «Динамо» Москва (Россия), 2011 год 

Стоимость трансфера: 1,5 миллиона евро 

В 2008-м БАТЭ выкупил защитника у жодинского «Торпедо» за 150 тысяч евро. Правда, с учетом различных выплат и бонусов впоследствии сумма трансфера увеличилась примерно в три раза. Эти деньги краек компенсировал отличной игрой, став лидером обороны борисовчан. Называя основной состав перед матчами, Виктор Гончаренко мог смело пропускать фамилию Шитов – она находилась в протоколе по умолчанию.

Отыграв за БАТЭ три с половиной года, Шитов отправился на повышение. Вместе с Павлом Нехайчиком Игорь перебрался  в московское «Динамо», с которым подписал четырехлетний контракт. Вот только на новом месте у защитника не пошло. За «сине-белых» он провел всего три матча. После белорус на правах аренды отправился за игровой практикой в «Мордовию», с которой потом подписал полноценный контракт. 

Владимир Юрченко, «Динамо» Минск → «Сатурн» (Россия), 2008 год



Стоимость трансфера: 1,5 миллиона евро 

Когда-то Владимир Юрченко считался главным талантом звездной «молодежки» Георгия Кондратьева. Еще в 2008-м он едва не стал игроком «Зенита», но в последний момент 19-летнего форварда перехватил «Сатурн». Тогда в клубе из Раменского жили на широкую ногу, поэтому не жалели денег на подписание молодежи. Как результат на счета «бело-голубых» упало примерно полтора миллиона евро за нападающего, который забил за «Сатурн» один гол в шести матчах.

Сергей Корниленко, «Динамо» Минск → «Динамо» Киев (Украина), 2004 год

Стоимость трансфера: 1,2 миллиона евро

В 19 лет Корниленко был основным нападающим минского «Динамо», а еще через год стал лучшим бомбардиром чемпионата и обладателем Кубка страны. Ожидаемо, что на фактурного форварда появился серьезный спрос. В 2004-м Сергей отправился на просмотр в «Штутгарт». Немцы долго не могли определиться, нужен им Корниленко или нет. В итоге белорус поехал в Киев. Поначалу в столице Украины у Корниленко получалось неплохо: в девяти матчах он забил два мяча. Но после смены тренера (команду возглавил Йожеф Сабо) вера в белоруса пропала. Хотя в дальнейшем Сергей построил неплохую карьеру в сборной и клубах средней руки из Украины и России и даже заглянул на полсезона в «Блэкпул» из АПЛ. 

Станислав Драгун, «Динамо» Минск → «Крылья Советов» (Россия), 2013 год


Стоимость трансфера: 1,1 миллиона евро

Казалось, лидер и капитан олимпийской сборной Беларуси-2012 уже пересидел в Минске. За динамовскую основу полузащитник выступал с 2008-го по 2013-й годы и сыграл больше 200 матчей. Но в 2013-м на белоруса обратили внимание в Самаре. Обратили так, что не пожалели больше миллиона евро. Драгун три года выступал за «Крылья» и успел с командой вылететь в ФНЛ и вернуться в премьер-лигу.

Сергей Кривец, БАТЭ → «Метц» (Франция), 2015 год

Стоимость трансфера: 1 миллион евро 

Вторая попытка полузащитника уехать из БАТЭ в Европу принесла «желто-синим» неплохой доход. Благодаря стараниям агента Николая Шпилевского «Метц» выплатил за трансфер лучшего футболиста Беларуси-2014 миллион евро.

Кривец сходу заиграл во Франции. Уже через три дня после перехода хавбек помог новым одноклубникам одолеть «Лион». Всего в сезоне-2015 Сергей провел за «Метц» 22 матча, но не сумел спасти команду от понижения в классе. Вместе с «бело-бордовыми» белорус окунулся во французский минор, но через полгода решил перебраться в элиту чемпионата Польши. 
Александр Ивулин
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