Эпопея по трансферу Виталия Лисаковича в «Локомотив» продолжается. «Горняки» хотят получить за переход форварда 1,5 миллиона евро, «железнодорожники» готовы заплатить миллион. Очень солидные деньги по белорусским меркам. tribuna.com рассказывает о белорусах, которые уже уезжали за рубеж за семизначные суммы – молодой нападающий может попасть в весьма солидную компанию.

Ренан Брессан, БАТЭ → «Алания» (Россия), 2013 год

Стоимость трансфера: 3,5 миллиона евро





БАТЭ не раз пользовался финансовой состоятельностью российских клубов. Самую большую сумму борисовчане выручили за трансфер Ренана Брессана. В январе 2013-го он перебрался во Владикавказ. Хавбека подкупило внимание Валерия Газзаева, который лично приезжал в Минск, чтобы оценить игру бразильского белоруса. Осетинскому тренеру удалось убедить футболиста, что на базе «Алании» строится большой проект, в котором найдется место плеймейкеру. Брессан дал добро на переход, а на счета БАТЭ упало 3,5 миллиона евро.





Но через полгода «Алания» провалилась в ФНЛ, а чуть позже обанкротилась. Недавно хавбек вспоминал, что клуб остался должен ему порядка двух миллионов долларов. Самое обидное, что через неделю после переезда Брессана в «Аланию» ему звонили из ПАОК и «Осасуны».

Павел Нехайчик, БАТЭ → «Динамо» Москва (Россия), 2011 год





Стоимость трансфера: 2,8 миллиона евро





В БАТЭ Павел прошел все стадии взросления: от игрока дублирующего состава до лидера команды, решавшей задачи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Максимальный спрос на любимчика Виктора Гончаренко был в 2011-м после удачного выступления белорусской «молодежки» на Евро. Настойчивее всех оказались боссы московского «Динамо». Переход Павла не остался без внимания самого Василия Уткина:





– Павел Нехайчик приличный игрок, молодой в придачу. Думаю, в данный момент это, конечно, усиление конкуренции и та самая «глубина» состава, а вот дальше – посмотрим.





Нехайчик быстро дебютировал на новом месте, забив первый мяч уже во втором матче за «сине-белых». Но впоследствии Павел проиграл конкуренцию за место в составе сначала Александру Кокорину, а затем Балажу Джуджаку. После двух лет прозябания на скамейке запасных и матчей за «молодежку» «Динамо» Нехайчик вернулся на отогрев в Борисов.

Виталий Кутузов, БАТЭ → «Милан» (Италия), 2001 год

Стоимость трансфера: 2 миллиона евро





В 2001-м Кутузов феерил в чемпионате Беларуси: в 18 матчах набрал 14+9 очков по системе «гол+пас». Такая результативность заинтересовала скаутов «Фиорентины». Причем настолько сильно, что боссы «фиалок» попросили селекционную службу «Милана» понаблюдать за Кутузовым в сентябрьском матче Кубка УЕФА. Игра Виталия впечатлила руководителя «россонери» Адриано Галлиани, и тот захотел перехватить 21-летнего форварда. Деньги не стали проблемой. Трансфер Кутузова в «Милан» до сих пор остается одним из самых дорогих в истории нашего чемпионата.





Правда, болельщики итальянского гранда даже не запомнили фамилию белоруса. В четырех матчах за «россонери» он провел на поле всего 39 минут. Уроженец Пинска не смог навязать конкуренцию Андрею Шевченко и отправился в аренду в «Спортинг», а затем покинул команду. Впрочем, Кутузову удалось сделать себе имя в более скромных итальянских клубах.

Вячеслав Глеб, МТЗ-РИПО → «Шанхай Шеньхуа» (Китай), 2009 год

Стоимость трансфера: 1,9 миллиона евро





После удачного сезона в МТЗ-РИПО Глебом-младшим заинтересовалась голландская «Рода». Трансфер был на мази, пока на агента футболиста не вышли представители Китая.





– Сказал агенту: «Ты че, травишь?» Но потом мне показали цифры, и я сразу все подписал. Ты что, я таких денег никогда не видел. Китайцы приобретали меня как звезду. В Турции без просмотра подписали контракт, – вспоминал футболист.





За «Шанхай» Глеб забил 7 мячей в 27 матчах. Статистика Вячеслава заинтересовала скаутов «Хоффенхайма». Дело практически дошло до подписания контракта, но в последний момент все сорвалось. Тренерский штаб немцев верил в белоруса, а вот спортивный директор не разделял такого оптимизма. В итоге сделка не состоялась.

Игорь Шитов, БАТЭ → «Динамо» Москва (Россия), 2011 год

Стоимость трансфера: 1,5 миллиона евро





В 2008-м БАТЭ выкупил защитника у жодинского «Торпедо» за 150 тысяч евро. Правда, с учетом различных выплат и бонусов впоследствии сумма трансфера увеличилась примерно в три раза. Эти деньги краек компенсировал отличной игрой, став лидером обороны борисовчан. Называя основной состав перед матчами, Виктор Гончаренко мог смело пропускать фамилию Шитов – она находилась в протоколе по умолчанию.





Отыграв за БАТЭ три с половиной года, Шитов отправился на повышение. Вместе с Павлом Нехайчиком Игорь перебрался в московское «Динамо», с которым подписал четырехлетний контракт. Вот только на новом месте у защитника не пошло. За «сине-белых» он провел всего три матча. После белорус на правах аренды отправился за игровой практикой в «Мордовию», с которой потом подписал полноценный контракт.

Владимир Юрченко, «Динамо» Минск → «Сатурн» (Россия), 2008 год









Стоимость трансфера: 1,5 миллиона евро





Когда-то Владимир Юрченко считался главным талантом звездной «молодежки» Георгия Кондратьева. Еще в 2008-м он едва не стал игроком «Зенита», но в последний момент 19-летнего форварда перехватил «Сатурн». Тогда в клубе из Раменского жили на широкую ногу, поэтому не жалели денег на подписание молодежи. Как результат на счета «бело-голубых» упало примерно полтора миллиона евро за нападающего, который забил за «Сатурн» один гол в шести матчах.

Сергей Корниленко, «Динамо» Минск → «Динамо» Киев (Украина), 2004 год

Стоимость трансфера: 1,2 миллиона евро





В 19 лет Корниленко был основным нападающим минского «Динамо», а еще через год стал лучшим бомбардиром чемпионата и обладателем Кубка страны. Ожидаемо, что на фактурного форварда появился серьезный спрос. В 2004-м Сергей отправился на просмотр в «Штутгарт». Немцы долго не могли определиться, нужен им Корниленко или нет. В итоге белорус поехал в Киев. Поначалу в столице Украины у Корниленко получалось неплохо: в девяти матчах он забил два мяча. Но после смены тренера (команду возглавил Йожеф Сабо) вера в белоруса пропала. Хотя в дальнейшем Сергей построил неплохую карьеру в сборной и клубах средней руки из Украины и России и даже заглянул на полсезона в «Блэкпул» из АПЛ.

Станислав Драгун, «Динамо» Минск → «Крылья Советов» (Россия), 2013 год





Стоимость трансфера: 1,1 миллиона евро





Казалось, лидер и капитан олимпийской сборной Беларуси-2012 уже пересидел в Минске. За динамовскую основу полузащитник выступал с 2008-го по 2013-й годы и сыграл больше 200 матчей. Но в 2013-м на белоруса обратили внимание в Самаре. Обратили так, что не пожалели больше миллиона евро. Драгун три года выступал за «Крылья» и успел с командой вылететь в ФНЛ и вернуться в премьер-лигу.

Сергей Кривец, БАТЭ → «Метц» (Франция), 2015 год

Стоимость трансфера: 1 миллион евро





Вторая попытка полузащитника уехать из БАТЭ в Европу принесла «желто-синим» неплохой доход. Благодаря стараниям агента Николая Шпилевского «Метц» выплатил за трансфер лучшего футболиста Беларуси-2014 миллион евро.





Кривец сходу заиграл во Франции. Уже через три дня после перехода хавбек помог новым одноклубникам одолеть «Лион». Всего в сезоне-2015 Сергей провел за «Метц» 22 матча, но не сумел спасти команду от понижения в классе. Вместе с «бело-бордовыми» белорус окунулся во французский минор, но через полгода решил перебраться в элиту чемпионата Польши.







