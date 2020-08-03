Суд в Москве отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Кокорина и Мамаева во время слушания представляли адвокаты. Сами футболисты отказались участвовать в заседании, сославшись на занятость.





В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов в центре Москвы. Сначала они устроили потасовку, в которой пострадал водитель Виталий Соловчук, а позже в тот же день подрались в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком.





В мае 2019 года Пресненский суд Москвы признал их виновными в в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Братья Кокорины получили по 18 месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий — по 17 месяцев. Суд засчитал им один день в СИЗО за полтора дня в колонии.





В сентябре 2019 года суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов и освободил братьев Кокориных и Мамаева условно-досрочно. В начале ноября на свободу также вышел Протасовицкий.





После освобождения Кокорин-старший и Мамаев продолжили футбольную карьеру. Кокорин в начале августа 2020 года заключил контракт с московским «Спартаком», Мамаев выступает за «Ростов».









В середине мая 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу адвокатов футболистов на приговор, отменил его и отправил дело на пересмотр в Мосгорсуд.





Решение объяснили нарушениями уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Сторона защиты в жалобе, в частности, написала что при вынесении приговора суд не учел роль каждого обвиняемого в нанесении телесных повреждений, а также отказался рассматривать видеозапись, которая якобы доказывает, что Соловчук спровоцировал драку.