«Зарегистрируйся! Или опять ###### [обманут]! – сказал Тумилович.





Напомним, 23 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове представители объединенного штаба рассказали о запуске онлайн-платформы «Голос», посредством которой предлагается защищать голоса на выборах.





Ранее об онлайн-платформе высказался тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский: «Это возможность честно и прозрачно подсчитать голос каждого из нас, не важно за кого он проголосует!»





Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа (воскресенье).







