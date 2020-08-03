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Тумилович поддержал платформу "Голос": Зарегистрируйся! Или опять ######!

Бывший вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович поддержал онлайн-платформу «Голос», которая была запущена в июле для подсчета голосов на президентских выборах.

«Зарегистрируйся! Или опять ###### [обманут]! – сказал Тумилович.

Напомним, 23 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове представители объединенного штаба рассказали о запуске онлайн-платформы «Голос», посредством которой предлагается защищать голоса на выборах.  

Ранее об онлайн-платформе высказался тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский: «Это возможность честно и прозрачно подсчитать голос каждого из нас, не важно за кого он проголосует!»

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа (воскресенье).
Источник: Tribuna.com
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