В Англии судьи получили рекомендации удалять футболистов, которые кашляют на соперников
Руководство английской премьер-лиги выпустило новые рекомендации для арбитров. Теперь судьи могут показывать желтые и даже красные карточки футболистам, которые целенаправленно кашляют на соперников.
Такие резкие меры предприняты в свете борьбы в стране с распространением эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sports.
На день 3 августа в Великобритании заболели 304 695 человек. От болезни скончались 46 201 человек — это четвертый показатель в мире.
12:54 03/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение