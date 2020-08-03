



Это возможность честно и прозрачно подсчитать голос каждого из нас, не важно за кого он проголосует!» – написал Хомутовский в инстаграме.





23 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове представители объединенного штаба рассказали о запуске онлайн-платформы «Голос», посредством которой предлагается защищать голоса на выборах.





Ранее Василий Хомутовский уже высказывался о том, что он за честные и прозрачные выборы:





"Джордж Оруэлл писал: «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм»! За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним.... уважай себя и окружающих тебя..... уважай своё мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение. Мы все Личности! Желаю, что бы каждый имел своё мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы!!!", - написал Хометовский в своем Instagram





Выборы президента Беларуси пройдут на этой неделе, 9 августа.