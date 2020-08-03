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Хомутовский о платформе "Голос": Это возможность честно и прозрачно подсчитать голоса

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский поделился мнением об онлайн-платформе «Голос», которая была запущена в июле для подсчета голосов на президентских выборах.

«Платформа «Голос» не направлена против кого-то или за кого-то!

Это возможность честно и прозрачно подсчитать голос каждого из нас, не важно за кого он проголосует!» – написал Хомутовский в инстаграме.

23 июля во время предвыборного митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове представители объединенного штаба рассказали о запуске онлайн-платформы «Голос», посредством которой предлагается защищать голоса на выборах.  

Ранее Василий Хомутовский уже высказывался о том, что он за честные и прозрачные выборы:

"Джордж Оруэлл писал: «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм»! За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним.... уважай себя и окружающих тебя..... уважай своё мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение. Мы все Личности! Желаю, что бы каждый имел своё мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы!!!", - написал Хометовский в своем Instagram

Выборы президента Беларуси пройдут на этой неделе, 9 августа.
Источник: tribuna.com
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