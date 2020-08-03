



Об этом сообщает MMAFighting





Предыдущий поединок в UFC Орловский провел в мае 2020 года и победил решением судей Фелипе Линса. Всего в профессиональной карьере Анрей Орловский провел 50 поединков, в которых одержал 29 побед, потерпел 19 поражений и еще два боя были признаны несостоявшимися.





Таннер Бозер провел последний поединок 25 июля, победив нокаутом на турнире UFC on ESPN 14 Рафаэля Пессоа. Всего на его счету 26 поединков, в которых он одержал 19 побед, потерпел шесть поражений и один бой свел к ничейному исходу.



