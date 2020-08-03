







– Все идет по плану. Работаем и готовимся исходя из обычных условий, исходя из того, что чемпионат все-таки состоится. То есть не смотрим ни на какие факторы и особенно на пандемию. Будем действовать по обстоятельствам.





Билеты с большой вероятностью мы будем выпускать, наверное, сентябрь.





– Какие задачи сейчас стоят перед нашими хоккеистами? В нашей группе состав хороший: нет канадцев и американцев.



