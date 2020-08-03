Савилов о задачах сборной Беларуси на ЧМ-2021: «Ожидаем попадания в восьмерку»
Глава ФХБ Геннадий Савилов и директор дирекции по проведению ЧМ-2021 рассказал о готовности к проведению турнира, а также поведал о задачах нашей сборной.
– Все идет по плану. Работаем и готовимся исходя из обычных условий, исходя из того, что чемпионат все-таки состоится. То есть не смотрим ни на какие факторы и особенно на пандемию. Будем действовать по обстоятельствам.
Билеты с большой вероятностью мы будем выпускать, наверное, сентябрь.
– Какие задачи сейчас стоят перед нашими хоккеистами? В нашей группе состав хороший: нет канадцев и американцев.
– Знаете, зато есть русские и шведы :) У нас рейтинговый состав. Он раскинут по спортивному принципу. Ожидаем попадания в восьмерку, – сказал Савилов в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».
09:22 03/08/2020
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