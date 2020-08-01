БФЛА: «Был интерес со стороны российских атлетов относительно выступления за Беларусь, но договоренностей на данный момент нет»
Российские легкоатлеты обращались в БФЛА по поводу выступления за национальную команду. Об этом заявила генеральный секретарь БФЛА Вероника Гресь.
«Был интерес со стороны российских атлетов относительно поднятого вопроса. Конкретных договоренностей на данный момент нет», — сказала она.
Ранее сообщалось, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене допускает выступление за сборную Беларуси для участия в токийской Олимпиаде в 2021 году. Однако муж Ласицкене, журналист Владас Ласицкас в своем Twitter назвал сообщение о переходе супруги в сборную Беларуси недостоверным.
20:19 01/08/2020
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