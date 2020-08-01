В Чаусах открылся большой современный биатлонный комплекс ТОП-уровня. Поддержать приехала и Домрачева
Пока без снега, но с прицелом на будущее, и, надеемся, точное попадание. Сегодня в Чаусах в Могилевской области (кстати, на малой родине наших именитых олимпийцев) открылся большой современный биатлонный комплекс.
Когда-то в этих окрестностях свои первые шаги в большой спорт делали никому неизвестные Сергей Новиков и Динара Алимбекова. В 2010 он будет бить за медаль с легендарным Бьорндаленом на Олимпиаде в Ванкувере и выиграет серебро. В 2018 еще совсем юная Алимбекова станет Олимпийской чемпионкой и, возможно, одной из главных сенсаций биатлонного Пхенчхана. Сегодня сама Динара тестирует лыжероллерную трассу в родных Чаусах. И с позиции своего опыта и титулов заявляет, что это комплекс ТОП-уровня.
Поддержать своих биатлонных друзей и подарить праздник, фото, автографы и отличное настроение любителям спорта в Чаусы приехала и Дарья Домрачева.
Четырехкратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси сейчас проводит время с дочкой дома. И пусть в трудовой книжке написано «тренер сборной Китая», сердце ее по-прежнему в родной стране.
Протяженность трассы нового биатлонного спорткомплекса – полтора километра. Широко, просторно: места хватит и любителям, и профессионалам. Перепады высот достигают 18 метров. Есть мосты, крутая петля, стрельбище на 18 установок. Тренироваться можно круглый год.
Спорткомплекс в Чаусах вполне способен принимать тренировочные лагеря и соревнования не только, к примеру, детско-юношеских школ, но и национальных сборных. Не секрет, что в Беларуси свои кэмпы проводят биатлонисты многих стран.
19:01 01/08/2020
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