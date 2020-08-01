"Многое возмущает". Директор гродненского спорткомплекса написал открытое письмо Орде и вышел из профсоюзов





"Уважаемый Виктор Шумель! Поскольку вы обратились ко мне с открытым письмом, считаю необходимым дать вам такой же открытый ответ. Да, 15 июля Федерация профсоюзов приняла Заявление о поддержке на выборах кандидатуры Александра Лукашенко. Это взвешенное, продуманное и абсолютно объективное решение, которое было единогласно принято участниками республиканского профсоюзного форума.





Хочу подчеркнуть: не мною лично, как вы пишете, а руководящим органом Федерации профсоюзов. Для понимания: руководящий орган Федерации профсоюзов не назначается, а избирается членами профсоюза. Именно члены профсоюза в трудовых коллективах избирают в руководящий орган тех представителей, кому доверяют. И делегируют им полномочия принимать решения от своего имени.





Вы призываете меня лично и Федерацию в целом отказаться от принятия решений, не касающихся прямой деятельности Федерации профсоюзов, в частности — от поддержки кого-либо из кандидатов. На это хочу вам ответить: читайте Устав организации, где четко прописано, что Федерация профсоюзов участвует в избирательных кампаниях, поддерживая тех кандидатов, чьи ценности и цели отвечают нашим — профсоюзным — принципам.





Для нас главное, чтобы у людей была работа и заработная плата. Чтобы в стране был мир и порядок. Никто из нынешних кандидатов, кроме Александра Лукашенко, не может этого гарантировать нашим людям. Мы сегодня знаем настроения и мнения людей. Знаем, что это позиция миллионов.





Другие кандидаты сегодня открыто говорят о том, что надо распродать наши предприятия, те, что не купят, — закрыть, а людей — уволить. Все это ведет страну к разрухе и нищете.









И вы предлагаете нам эти тезисы поддерживать? Предлагаете верить пустым, абсолютно ничем не аргументированным и не подкрепленным обещаниям? Предлагаете вместе с предприятиями продать и независимость? Предлагаете ввергнуть белорусов в политический и экономический хаос?





В стране за последние десятилетия сделано очень много во всех сферах — от промышленности, сельского хозяйства, медицины до высоких технологий. И Вы как спортсмен лучше, чем кто-либо, знаете, сколько сделано для развития спорта. Не замечать этого — как минимум лицемерно, а по большому счету — непорядочно.





Вы призываете нас сохранять нейтралитет в то время, когда на кону стоит благополучие миллионов трудящихся, будущее нашего независимого государства.





Мы не имеем на это права. И потому призываем всех граждан Беларуси поддержать кандидатуру Александра Лукашенко — человека, который всю свою жизнь отдал родной стране. Я хочу еще раз сказать и подтвердить, что сегодня альтернативной кандидатуры просто нет", — цитирует письмо Орды tut.by.



