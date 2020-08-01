Заслуженный тренер Беларуси: «Мои коллеги, которые представляют Беларусь на международной арене, получают пенсию 500 рублей. Идиотизм!»
Заслуженный тренер Беларуси в Гродно на митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской поделился мнением о размере пенсий у тренерских кадров.
«Пришли на митинг Светланы Тихановской. Нужно что-то менять в нашей жизни, в нашей стране. 26 лет… Сколько терпеть можно? Надо же иметь уже какое-то достоинство, благоразумие.
Я – заслуженный тренер Беларуси. Уже пенсионер. Мне обидно даже за своих коллег-тренеров, который получает пенсию 500 рублей. Заслуженные тренеры, которые представляют нашу страну на международной арене. Это идиотизм! Другие люди получают совсем другие деньги, а уважаемые люди, отстаивающие честь страны, получают копейки. Надо в этой жизни что-то менять.
Из спорта, с кем я общаюсь, 90 процентов на стороне перемен. Чтобы поменять что-то в нашей жизни», – сказал тренер в эфире стрима «Радыё Свабода».
15:42 01/08/2020
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