«Пришли на митинг Светланы Тихановской. Нужно что-то менять в нашей жизни, в нашей стране. 26 лет… Сколько терпеть можно? Надо же иметь уже какое-то достоинство, благоразумие.





Я – заслуженный тренер Беларуси. Уже пенсионер. Мне обидно даже за своих коллег-тренеров, который получает пенсию 500 рублей. Заслуженные тренеры, которые представляют нашу страну на международной арене. Это идиотизм! Другие люди получают совсем другие деньги, а уважаемые люди, отстаивающие честь страны, получают копейки. Надо в этой жизни что-то менять.



