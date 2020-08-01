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Сегодня Саснович сыграет с Комардиной в Палермо

Теннисистка стартует в квалификации турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс.


В поединке первого квалификационного раунда белоруска, занимающая 119-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чтобы пробиться в основную сетку, нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Отметим, турнир Palermo Ladies Open, который завершится 9 августа - первый официальным после перерыва, связанного с пандемией COVID-19
"Белорусский партизан"
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