Станюта о Гуркове: «Теперь мы сами по себе»









Пользователь sheremetty написал, что удивлен тем, что боксер Виталий Гурков и Мелитина, которые являются парой, по-отдельности посетили митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской в Минске:





«Супер. Гурков сам по себе там был, Станюта сама по себе, но цель у всех одна», – написал читатель.





Мелитина прокомментировала высказывание: «Теперь мы сами по себе :)»





Напомним, ранее Виталий Гурков в интервью Никите Мелкозерову для канала «Жизнь малина» сообщил о том, что они с Мелитиной в «тупиковых отношениях».