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Станюта о Гуркове: «Теперь мы сами по себе»

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта отреагировала на комментарий читателя инстаграма Tribuna.com.



Пользователь sheremetty написал, что удивлен тем, что боксер Виталий Гурков и Мелитина, которые являются парой, по-отдельности посетили митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской в Минске:

«Супер. Гурков сам по себе там был, Станюта сама по себе, но цель у всех одна», – написал читатель.

Мелитина прокомментировала высказывание: «Теперь мы сами по себе :)»

Напомним, ранее Виталий Гурков в интервью Никите Мелкозерову для канала «Жизнь малина» сообщил о том, что они с Мелитиной в «тупиковых отношениях».
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