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Кучкин извинился за участие в «договорняке»: «Друзья, я понимаю, как вы в меня верили и какие возлагали на меня надежды. К сожалению, я подвел вас»

Форвард Станислав Кучкин обратился к болельщикам по поводу «договорняка» между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом» и попросил прощения за свой поступок.


«12 ноября 2019 года состоялся матч против «Могилева». Все прекрасно знают, чем закончился этот поединок и какие были последствия. К сожалению, я оказался замешан в исходе этого матча. За что был подвержен денежному штрафу и дисквалификации сроком на 1 год. Считаю это наказание абсолютно заслуженным и справедливым. Еще на стадии разбирательства я глубоко и искренне раскаивался. Друзья, я понимаю, как вы в меня верили и какие возлагали на меня надежды. К сожалению, я подвел вас. Тем более, что Молодечно стало для меня вторым домом. Также хочу обратиться к молодым хоккеистам и воспитанникам детских школ. Пусть этот инцидент послужит уроком для вас на будущее и в дальнейшем ограничит от подобных даже мыслей. Только честная борьба как в спорте, так и в жизни сделает вас уважаемыми и уверенными в себе людьми. Я понимаю, что ничего не изменить и прошлого не вернуть. Но я действительно сожалею о случившемся. Сегодня я хочу публично раскаяться и попросить прощения у болельщиков «Динамо-Молодечно», хоккейной общественности и всех любителей хоккея за содеянное. Простите меня», – сказал Кучкин.
Tribuna
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