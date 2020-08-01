Карантин для белорусских теннисисток. До рестарта WTA меньше недели

В отличии от футбола, теннис тяжело возвращается после пандемии коронавируса. Причем камнем преткновения скорее являются не болезни игроков, а разные карантинные меры, предпринимаемые государствами для въезда на их территорию. К примеру, гражданам Беларуси по-прежнему проблематично выехать за границу. Если говорить про теннисисток, то WTA приходится обращаться к странам с просьбой сделать исключение в карантинных мероприятиях, пишет by.tribuna.com

Сейчас руководство тура надеется, что подобные трудности не помешают рестарту сезона.

Что происходит в женском туре

В следующий понедельник после пятимесячного простоя планируют возобновиться турниры WTA. Девушки начинают с соревнований самого низкого ранга – WTA International. Первый запланирован в итальянском Палермо. Через неделю должны пройти турниры в Праге (Чехия) и Лексингтоне (США). Если говорить о перенесенных турнирах Большого шлема, то French Open запланирован на 28 сентября – 5 октября. Окончательное решение по проведению US Open перенесли на 3 августа. Что касается Wimbledon, то в 2020-м турнир точно не состоится. Об этом организаторы Большого шлема сообщили еще 1 апреля. Таким образом, лучшие теннисисты планеты не съедутся под Лондон впервые с 1945 года.





Также известно, что Китай теннисные соревнования до конца 2020-го точно не примет. Это касается и Итогового турнира в Шэньчжэне. Также пока никто не может ответить, что будет со стартом в Токио. Поэтому календарь WTA расписан лишь до середины сентября, да и то US Open под вопросом, хотя в Нью-Йорке уже начали укладывать корты. Запоминайте даты:





3-9 августа. Palermo Open, Палермо (Италия), грунт.

10-16 августа. Prague Open, Прага (Чехия), грунт. Top Seed Open, Лексингтон (США), хард.

21-28 августа. Western & Southern Open, Нью-Йорк (США), хард.

31 августа-12 сентября. US Open, Нью-Йорк (США), хард.

Поучаствовать в перечисленных турнирах планируют и белорусские теннисистки. До начала квалификации в Палермо остаются считанные дни, поэтому самое время подсуммировать пятимесячный простой сильнейших белорусок в WTA и узнать, где девушки собираются возобновлять сезон.

Арина Соболенко, №11 WTA





Как провела карантин. Женский тур остановился в самое неподходящее время для Соболенко. Не успела минчанка набрать форму на излюбленных хардовых турнирах и взять титул в престижной Дохе, как теннисисткам показали красный свет из-за коронавируса. Арине не оставалось ничего другого, как вернуться в Минск и тренироваться со своей командой в усеченном составе.





Постоянно рядом с Соболенко находится только спарринг-партнер Антон Дубров. Между Минском и Москвой последние пять месяцев живет тренер Дмитрий Турсунов, а вот фитнес-тренер Джейсон Стэйси все это время сидел на Родине в США.





Во время пандемии Соболенко решила не проводить время дома, а заглядывала на белорусское ТВ и посещала массовые мероприятия. К примеру, своим визитом почтила финал экстралиги, где органично вписалась в команду чирлидерш.





Досталось и самому коронавирусу от теннисистки. После одной из тренировок Арина наваляла инфекции тренировочным мячом.





Такое поведение первой ракетки Беларуси не удивляет после заявлений, что коронавирус обошел нашу страну. Да и вообще инфекция боится белорусов.





«Где он, его не видно же! Он боится нас, белорусов :). На самом деле, у нас так хорошо, что все открыто, можно как-то существовать», – говорила Арина.





В Минске Соболенко находила время и для ярких фотосетов. Дело дошло даже до топлесс.





Правда, фотосессия быстро забылась на фоне загадочного поста супруги Константина Кольцова. Девушка, объявляя о разрыве с мужем в Инстаграме, на прощальном фото неожиданно тегнула известную теннисистку. На Арину тут же накатила волна негодования. Да такая, что пришлось вмешаться самому Кольцову. «Большая просьба, люди, если вы люди, оставить в покое Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева», – написал Кольцов в Instagram.





Вскоре уже сама Соболенко решила наехать на белорусских журналистов. Спич получился весьма эмоциональным.





«Я считаю, что СМИ в Беларуси очень глупые и пишут всякую хрень от безделья. Меня это смешит», – написала Соболенко в Инстаграм. Правда, теннисистка призналась, что и сама может что-нибудь ляпнуть в интервью.





Параллельно Арина успевала тренироваться. В мае девушка победила на Belarus Insurance Cup, в финале одолев Александру Саснович (4:1, 0:4, 4:3). В планах было участие в июньском открытом чемпионате Беларуси, однако организаторы по итогу получили отказ от первой ракетки турнира. Судя по матчам в Минске, Соболенко не собирается отказываться от агрессивного тенниса, при этом все чаще выходя к сетке.





Где возвращается. Совсем скоро Арина начнет путь в Лексингтон, где стартует с основной сетки. На турнире белоруска получит второй номер посева после девятой ракетки WTA Серены Уильямс. Далее Соболенко собирается сыграть на Western & Southern Open в Нью-Йорке.

Виктория Азаренко, №58 WTA

Как провела карантин. Не расстается с надеждами вернуться в топ мирового тенниса. Белоруска досрочно завершила сезон-2019 в сентябре и занялась лечением плеча. Параллельно продолжились судебные разбирательства по опеке над сыном, которые тянутся с 2017-го. Заметно похудевшая Виктория вернулась в тур только в начале марта 2020-го к полюбившемуся турниру в Монтеррее. Мексиканский хард не оказался благосклонным к Азаренко, вылетевшей после первого же матча (обидчицей стала словенка Тамара Зиданшек 2:6, 2:6). После этого турнира WTA ушла на паузу.









Виктория осталась в США, где продолжила тренировки, пополнив свою команду 31-летним экс-проигроком Дорианом Десклуа. Вот только большого толка это не принесло, если судить по результатам июньского выставочного турнира на грунте в Чарльстоне (США). На нем Азаренко не взяла ни сета в двух матчах против американок Дженнифер Брэди (№48 WTA; 3:6, 2:6) и Даниэль Коллинс (№51 WTA; 1:6, 5:7).





Интересы на карантине у экс-первой ракетки не ограничились спортом. Кажется, на активность вне корта Викторую подвигли одинаковые будни.





«Как будто раз за разом проживаешь один и тот же день, я почти сбилась со счета. Продолжаю добавлять задачи в календарь, просто чтобы быть уверенной, что я знаю, какой день недели», – делилась теннисистка.





Именно поэтому Азаренко и активно осваивать социальные сети. По большей части она запомнилась яркими танцами в Tik Tok и собственными челленджами в Instagram.





Чтобы хоть как-то развлечь публику во время пандемии, теннисисты замутили кибертурнир, куда пригласили Викторию. Правда, и там результаты оставили желать лучшего. Но пусть белоруска и вылетела в групповом раунде, зато всем запомнилась яркими эмоциями.





Где возвращается. Как и Соболенко, Азаренко планирует возобновить сезон ближе к середине августа в Лексингтоне. Место в топ-60 рейтинга позволяет белоруске не только начать с основной сетки, но попасть в число сеянных на Top Seed Open. Далее в планах у Виктории участие в Western & Southern Open. Однако не факт, что минчанке не удастся проскочить мимо сито квалификации.

Александра Саснович, №119 WTA





Как провела карантин. Не исключено, что с тем стартом сезона, который выдала Александра (1:4 в матчах основных сеток турниров WTA), приостановка могла пойти на пользу. Теннисистка усиленно тренировалась в Минске по три занятия в день шесть раз в неделю. Саснович уверяет, что значительно подтянула свой теннис и морально успокоилась.





«Как раз хватило времени, чтобы обо всем подумать, отдохнуть и хорошо подготовиться. Я восстановилась и готова играть. Я всерьез настроена вернуться. И не в сотню, а хотя бы в топ-30. Уверена, я сейчас играю на уровне 20-30 сильнейших теннисисток мира», – поделилась мнением Александра.





Когда мировой теннис стоял на паузе, Саснович принимала участие во всех турнирах, проходивших в Беларуси. Вот только рейтинг соперниц вряд ли радовал некогда 30-ю ракетку планеты. Фактически, у Александры был всего один серьезный матч – против Соболенко в упомянутом финале Belarus Insurance Cup.





Кроме этого Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси, где приходилось играть против юниорок.





В таком плотном графике теннисистка успевала и отдыхать. Кроме многочисленних сторис за городом Александра радовала поклонников необычными фотосетами.





Где возвращается. Белоруска собирается начать возвращение в топ-30 уже на этой неделе. В самых ближайших планах пробиться в основную сетку Палермо через квалификацию.

Ольга Говорцова, №135 WTA





Как провела карантин. Точно не радовалась остановке тура Говорцова. Молодая мама родила сына Доминика в феврале 2018-го от экс-хоккеиста Константина Захарова, сына Михаила Захарова, и довольно неплохо возвращалась в большой теннис. В феврале 2020-го белоруска выиграла турнир ITF 100K в Николасвилле (США) и вернулась в сборную Беларуси, но после этого пришлось взять паузу из-за пандемии.





Все это время Говорцова тренировалась во Флориде.





Последние недели Ольга играла на командном турнире World Team Tennis, проходившем в Западной Вирджинии. Стоит признать, результаты матчей уроженки Пинска приятно удивили. Говорцова обыгрывала таких известных соперниц, как Коко Вандевей, Монику Пуиг, Кристину Макхейл, Сабину Лисицки и чуть не победила 4-ю ракетку планету Софью Кенин. Удалось сыграть с легендарной мамой Ким Клейстерс, вот только результат получился не очень удачным.





Где возвращается. Говорцова не покидает США, поэтому намерена стартовать в квалификации Лексингтона.

Вера Лапко, №346 WTA





Как провела карантин. Вирус не дал полноценно вернуться в тур Лапко. Восстановившаяся после травмы и долгого лечения белоруска в феврале успела дойти до полуфинала турнира ITF во французском Маконе и вылететь в первом раунде Лиона.





Вынужденное возвращение на Родину не принесло позитива по нескольким причинам. Во-первых, Вера беспокоилась по поводу эпидемиологической ситуации в Беларуси и мире.





«Ситуация с вирусом в нашей стране выходит из-под контроля, теперь все в наших руках… Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких», – написала Лапко в сторис Instagram.





Во-вторых, Вера публично пожаловалась на угрозы, поступающие в сети после неудачных матчей. Хейтеры, погоревшие на ставках, буквально заваливают личку теннисистки.





«Возможно, WTA должна как-то повлиять на ситуацию, а возможно, в том же Instagram нужно ввести регистрацию с паспортом и номером телефона… Иногда ведь нам и угрозы приходят! У меня такое было один раз: когда была в Англии, житель этой страны писал, что найдет меня и что-то там сделает. Такое происходит со многими игроками», – делилась Лапко.





Третья причина стала самой обидной. Теннисистка получила новую травму. Вера не стала делиться характером проблем со здоровьем, просто назвав их внезапными и не коронавирусом. Траблы вынудили Лапко пропустить открытый чемпионат Беларуси, к которому велась активная подготовка. На днях белоруска приступила к тренировкам на корте.





Где возвращается. Этот вопрос пока остается открытым.





Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Adam Pretty, Белорусская федерация тенниса, Jimmie48



