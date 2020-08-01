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Волейбол. Матч за мужской Суперкубок Беларуси отменен

Матч за мужской Суперкубок Беларуси отменен.


"Мы знаем, что все волейбольное сообщество уже с нетерпением ожидало проведения Суперкубка. Он должен был пройти 9 сентября в Солигорске между командами "Шахтер" и "Строитель". Однако сообщаем о том, что было принято решение не проводить Суперкубок в этом году в связи с тем, что победитель чемпионата Беларуси в сезоне-2019/20 не был определен.

Надеемся на ваше понимание. Ждем всех болельщиков на играх чемпионата Беларуси, который стартует уже в конце сентября. Совсем скоро будет опубликован календарь всех матчей", — говорится в сообщении официального сайта БФВ.
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