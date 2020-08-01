Роналдиньо могут освободить в августе. Следствие в Парагвае готово на сделку по делу о поддельном паспорте
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо имеет шансы выйти на свободу после четырехмесячного домашнего ареста в отеле в Парагвае.
В марте Роналдиньо и его брат были арестованы за использование поддельных паспортов при пересечении границы.
Спустя некоторое время братья вышли из тюрьмы под залог размером 1,6 миллиона долларов. С тех пор они находятся в отеле под домашним арестом.
Сам игрок заявлял, что паспорта были подарком от бразильского бизнесмена, тоже заключенного в тюрьму.
Сообщается, что следствие по делу завершено на 90%. Прокуратуре не удалось выдвинуть обвинения в отмывании денег или связях братьев с организованной преступностью. Таким образом, единственным пунктом остается использование поддельных документов для въезда в страну.
Братьям может быть предложена сделка – закрытие дела в обмен на признание вины и выплату штрафа.
Прошлым летом Роналдиньо запретили выезжать из Бразилии из-за неуплаты штрафов за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Аллегри.
Документ был возвращен экс-игроку в сентябре. До сих пор неизвестно, почему он не въехал в Парагвай с собственным паспортом.
Отмечается, что адвокаты Роналдиньо работают над стратегией, которая, по их мнению, может привести к его освобождению в августе.
09:02 01/08/2020
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