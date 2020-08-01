











В марте Роналдиньо и его брат были арестованы за использование поддельных паспортов при пересечении границы.





Спустя некоторое время братья вышли из тюрьмы под залог размером 1,6 миллиона долларов. С тех пор они находятся в отеле под домашним арестом.





Сам игрок заявлял, что паспорта были подарком от бразильского бизнесмена, тоже заключенного в тюрьму.





Сообщается, что следствие по делу завершено на 90%. Прокуратуре не удалось выдвинуть обвинения в отмывании денег или связях братьев с организованной преступностью. Таким образом, единственным пунктом остается использование поддельных документов для въезда в страну.





Братьям может быть предложена сделка – закрытие дела в обмен на признание вины и выплату штрафа.





Прошлым летом Роналдиньо запретили выезжать из Бразилии из-за неуплаты штрафов за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Аллегри.





Документ был возвращен экс-игроку в сентябре. До сих пор неизвестно, почему он не въехал в Парагвай с собственным паспортом.





Отмечается, что адвокаты Роналдиньо работают над стратегией, которая, по их мнению, может привести к его освобождению в августе.