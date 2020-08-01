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Сергей Ковальчук: много ребят, которые не готовы даже процентов на 70. Очень тяжело, очень сложно дышать

Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук прокомментировал победу над "Витебском" (1:0) в матче 20-го тура национального чемпионата.




- Прежде всего, хочется сказать большое спасибо болельщикам и фанатскому сектору, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. На самом деле, не все еще ровно и гладко, есть у нас еще проблемы. Но ребята молодцы. Сегодня на первом месте был результат, тем более с играющей командой, с "Витебском". Я очень доволен, как мы проверили характер.

- На сколько процентов оцените функциональную готовность?

- Много ребят, которые не готовы даже процентов на 70. Но они за счет характера выдержали. Очень тяжело, очень сложно дышать. Но это наши проблемы. В цифрах очень сложно это выразить. На первое место вышел характер.

Габи? У него было повреждение. У нас большая группа игроков, которая на грани по желтым карточкам, поэтому кого-то придерживаем, чтобы была ротация. Сейчас будут игры в плотном графике, каждый футболист на счету.

Тве? Понятно, что тяжело. Я верю в него. Футболист обладает хорошими качествами. Но нужно время, чтобы понять нюансы, наработать связи. Жду, что он будет дальше добавлять.

Напомним, что команда переболела коронавирусом.
Прессбол
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