











- Прежде всего, хочется сказать большое спасибо болельщикам и фанатскому сектору, которые поддерживали нас на протяжении всего матча. На самом деле, не все еще ровно и гладко, есть у нас еще проблемы. Но ребята молодцы. Сегодня на первом месте был результат, тем более с играющей командой, с "Витебском". Я очень доволен, как мы проверили характер.





- На сколько процентов оцените функциональную готовность?





- Много ребят, которые не готовы даже процентов на 70. Но они за счет характера выдержали. Очень тяжело, очень сложно дышать. Но это наши проблемы. В цифрах очень сложно это выразить. На первое место вышел характер.





Габи? У него было повреждение. У нас большая группа игроков, которая на грани по желтым карточкам, поэтому кого-то придерживаем, чтобы была ротация. Сейчас будут игры в плотном графике, каждый футболист на счету.





Тве? Понятно, что тяжело. Я верю в него. Футболист обладает хорошими качествами. Но нужно время, чтобы понять нюансы, наработать связи. Жду, что он будет дальше добавлять.





Напомним, что команда переболела коронавирусом.



