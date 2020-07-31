Минское «Динамо» пропустило в двухсторонке семь шайб от своего фарм-клуба
Хоккеисты минского «Динамо» начали предсезонную подготовку с поражения по буллитам от молодечненских одноклубников в двухстороннем матче — 6:7.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Игра проходила в необычном формате. За каждый фол команды вместо двухминутного штрафа наказывались буллитом. Именно таким образом была заброшена львиная доля шайб. Более того, основное время завершилось со счетом 6:4, после чего был назначен овертайм, пишет SPORT.TUT.BY
«Динамо-Молодечно» является фарм-клубом «зубров», поэтому за клуб Экстралиги сыграли 10 молодых хоккеистов белорусского полпреда в КХЛ.
«Динамо» (Минск): Фурх (Тэйлор); Колячонок — Знахаренко, Принс — Шарангович — Лодня; Альмквист — Еременко, М. Сушко — Горбунов — Демков; Дерябин — Шинкевич, Павлович — Паре — Когалев; Алистров — Д. Буйницкий — И. Дроздов; Спунер.
«Динамо» (Молодечно): Толопило (Колосов); Денисов — Соловьев, Зубрицкий — Грецкий — Амброжейчик; Кузьмин — Сурков, Мартынов — Усов — Павленко; Зозон — Косинский, Суворов — Литвинов — Копытин; Сытый — Никулин — Климович.
За минчан отличились Дмитрий Буйницкий, Егор Шарангович, Артем Демков, Александр Павлович, Роман Горбунов, Александр Когалев.
В составе молодечненцев забрасывали Николай Сытый, Дмитрий Кузьмин, Павел Копытин и отметившийся хет-триком Андрей Павленко. Победный буллит в активе Ильи Усова.
21:08 31/07/2020
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