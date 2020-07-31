Девятовский о Ласицкине: «Лично я с Марией не разговаривал. Слышал о намерениях через ее менеджера»
Председатель БФЛА Вадим Девятовский прокомментировал возможный переход в сборную Беларуси российской легкоатлетки Марии Ласицкине.
- Правда ли, что Мария Ласицкине может перейти в сборную Беларуси?
– Мы говорим о намерениях. Сейчас я точно ничего не могу сказать по этому поводу, потому что лично я с Марией не разговаривал. Слышал о намерениях через ее менеджера. Конкретно ничего не могу прокомментировать.
Предметно сейчас не можем разговаривать. Я уже не один раз говорил, что мы готовы рассматривать каждое предложение – и от российских спортсменов, и от украинских, и откуда-то еще. Намерения слышали, значит будем обсуждать.
Источник: tribuna.com
11:06 31/07/2020
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