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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене может перейти в сборную Беларуси

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене может сменить спортивное гражданство с российского на белорусское, сообщает «Весь спорт» со ссылкой на свои источники.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене может перейти в сборную Беларуси
Целью возможного перехода в сборную Беларуси будет выступление на Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2021 году. Предыдущие Игры Ласицкене пропустила из-за недопуска российских легкоатлетов.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отстранена с ноября 2015 года, российские спортсмены, получавшие допуск от World Athletics, выступали на международных турнирах под нейтральным флагом.

До 1 июля 2020 года ВФЛА должна была выплатить 6,31 млн долларов в международную федерацию в качестве штрафа за допинговые нарушения. Российская сторона не выплатила необходимую сумму, поэтому World Athletics приостановила деятельность рабочей группы по восстановлению ВФЛА, а также выдачу нейтральных статусов.

Накануне World Athletics объявила, что полностью исключит ВФЛА, если организация не выплатит штраф до 15 августа. В таком случае российские спортсмены не смогут выступать даже под нейтральным флагом.

Ласицкене побеждала на трех последних чемпионатах мира по легкой атлетике (2015, 2017, 2019), на двух из них она выступала в нейтральном статусе.
Tribuna
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