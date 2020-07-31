Целью возможного перехода в сборную Беларуси будет выступление на Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2021 году. Предыдущие Игры Ласицкене пропустила из-за недопуска российских легкоатлетов.





Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отстранена с ноября 2015 года, российские спортсмены, получавшие допуск от World Athletics, выступали на международных турнирах под нейтральным флагом.





До 1 июля 2020 года ВФЛА должна была выплатить 6,31 млн долларов в международную федерацию в качестве штрафа за допинговые нарушения. Российская сторона не выплатила необходимую сумму, поэтому World Athletics приостановила деятельность рабочей группы по восстановлению ВФЛА, а также выдачу нейтральных статусов.





Накануне World Athletics объявила, что полностью исключит ВФЛА, если организация не выплатит штраф до 15 августа. В таком случае российские спортсмены не смогут выступать даже под нейтральным флагом.





Ласицкене побеждала на трех последних чемпионатах мира по легкой атлетике (2015, 2017, 2019), на двух из них она выступала в нейтральном статусе.