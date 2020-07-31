



Это стало возможно после того, как Арямнов во время посещения губернатором Минской области Александром Турчиным Борисовского региона попросил главу области оснастить спортшколу современным велотренажером. Через некоторое время вопрос был решен.





«Очень приятно, что просьбу так быстро воплотили в жизнь. Тренажер, кстати, выбирал сам. Всей душой болею за свою спортшколу. Еще просил установить в залах школы кондиционеры. Губернатор пообещал помочь и в этом вопросе. Думаю, что все решится положительно уже в ближайшее время.





Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашего мэра Геннадия Денгалева. Он создал все условия для того, чтобы я вернулся в большой спорт. Думаю, вы помните, что путь на олимп тяжелой атлетики у меня был быстрым. Но потом был и долгий перерыв. Считаю, что для юношеского спорта у нас в стране многое делается. Ребят ведут с самого детства, заряжают на результат. Потом их подхватывают училища олимпийского резерва, другие тренеры. Есть все для того, чтобы детский спорт стал профессиональным.





Что касается взрослых спортсменов, как по мне, хотелось бы организовать такое учреждение, куда смог бы прийти такой спортсмен и получить поддержку. Поясню, к примеру, я взрослый спортсмен, получил травму, несколько лет восстанавливался и решил вернуться в спорт. Нужна поддержка, возможно, за старые мои заслуги. Так вот было бы здорово, чтобы организовали отдельное учреждение для таких спортсменов.





В нашей стране сильные школы по гребле на байдарках и тяжелой атлетике. Откровенно говоря, я спортсмен без спорта. Больше слежу за теми видами спорта, в которых участвуют мои друзья. Ну и за тяжелой атлетикой, конечно же. Достаточно вспомнить легендарного Леонида Тараненко, рывкачей Александра Курловича, Валерия Шария и Андрей Рыбаков. У нас великолепная школа тяжелой атлетики. Считаю, что в нашей стране нужно построить центр тяжелой атлетики и штангистам. Хочу встретиться с нашим президентом и предложить ему эту идею. Думаю, у меня будет такая возможность.





Беларусь – достойная страна в центре Европы. И самое важное для нее – это стабильное и мирное небо над головой», – сказал Арямнов.