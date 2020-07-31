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В Минске пройдут матчи России и Украины в рамках отбора на мужской ЧЕ-2022 по гандболу

Матчи сборных России и Украины в рамках квалификации на мужской чемпионат Европы по гандболу пройдут в Минске.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, игры этих команд перенесены на ноябрь. Обе пройдут во дворце спорта "Уручье" в столице Беларуси.

5 ноября пройдет игра Украина - Россия, на 7 ноября назначена встреча Россия - Украина.


Группу 3, в которую входят эти сборные, составляют также Чехия и Фарерские острова. При этом команда Фарер домашние матчи планирует провести в Дании.

Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, разделенные на восемь групп, по четыре сборной в каждой. Из них на чемпионат континента попадут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре лучшие из тех, кто занял третьи места.


Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет с 13 по 31 января 2022 года в Венгрии и Словакии. Действующим чемпионом является Испания. Вместе с хозяевами турнира, а также серебряным призером Евро-2020, Хорватией, она освобождена от участия в отборе.

На предыдущем ЧЕ сборная России провалилась, заняв 22-е место. Этот результат стоил должности Эдуарду Кокшарову, уволенному с поста главного тренера. Теперь им является Велимир Петкович.
interfax.by
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