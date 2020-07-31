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БАТЭ занимает 184-е место в рейтинге лучших клубов Европы, брестское "Динамо" — 285-е

Агентство Gracenote опубликовало свежую версию рейтинга лучших клубов Европы Euro Club Index.


Лучшим из белорусских клубов стал БАТЭ, который занял 184-е место. "Шахтер" оказался на 225-й строчке, брестское "Линамо" — на 285-й, минское "Динамо" заняло 333-е место, "Торпедо-БелАЗ" расположилось на 376-й позиции, "Неман" — на 399-й, "Витебск" — на 425-й. Также в рейтинге "Ислочь" (442), "Городея" (464), "Рух" (478), "Энергетик"-БГУ (479), "Минск" (489), "Славия" (501), "Слуцк" (508), "Смолевичи" (568), "Белшина" (573).

Лидерство удерживает "Бавария".

Рейтинг составлен по итогам выступлений клубов в еврокубках и национальных турнирах за несколько лет.
Прессбол
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