







В прошлом сезоне "Динамо" под руководством Лички завоевало Суперкубок Беларуси и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ, однако соглашение с тренером продлено не было.





"Оренбург", цвета которого защищают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков, по итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16-е место и вылетел в ФНЛ, где новый сезон стартует в ближайшую субботу, 1 августа. В минувшем сезоне с командой работали три специалиста: Владимир Федотов, Константин Емельянов, а также Константин Парамонов, покинувший "Оренбург" в летнее межсезонье.





На должность главного тренера "Оренбурга" претендовали Игорь Черевченко, Игорь Осинькин и Роберт Евдокимов, однако в итоге в клубе решили обратиться к услугам иностранного специалиста, отмечает "Матч ТВ".



