Погиб легендарный белорусский велогонщик Леон Дежиц





Леон Дежиц умер 27 июля. Сообщается, что причиной смерти стала трагическая случайность, пишет SPORT.TUT.BY





Дежиц долгое время жил в Щучине, где и занимался велоспортом. Он выиграл чемпионат СССР в 1980 году и должен был представлять страну на Олимпиаде-80, но выбор был сделан в пользу других спортсменов.



