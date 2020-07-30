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Погиб легендарный белорусский велогонщик Леон Дежиц

В возрасте 65 лет трагически погиб легендарный белорусский гонщик Леон Дежиц. Об этом сообщается на страницах ряда известных в прошлом гонщиков, в том числе в группе Сергея Сухорученкова.


Леон Дежиц умер 27 июля. Сообщается, что причиной смерти стала трагическая случайность, пишет SPORT.TUT.BY.

Дежиц долгое время жил в Щучине, где и занимался велоспортом. Он выиграл чемпионат СССР в 1980 году и должен был представлять страну на Олимпиаде-80, но выбор был сделан в пользу других спортсменов.

В том же году выиграл французскую многодневку Tour du Loir et Cher E Provost.
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