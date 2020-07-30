«Суетливое время – нынешнее лето. Для меня лично лето всегда было более суетливым сезоном – новые идеи, организация множества соревнований, какие-то другие проекты для меня чаще перепадали на лето. Жена часто просила: «Пойди в отпуск летом». Но как я могу все бросить, ведь это безответственно...





Нынешнее лето еще более нервозно и насыщено, последние несколько месяцев принесли нам много перемен, многое встает с ног на голову. И этим летом, на мой взгляд, стократ безответственно изолироваться. Ведь мы многие хотим сказать свое мнение, хотим, чтобы его услышали, хотим, чтобы его уважали. И многое в нашем будущем зависит от нашего мнения и от того услышат ли его. И очень многое зависит от того выскажем ли мы своё мнение открыто, ведь каждый думает «я один?». Но мы не одни со своим мнением! Как оказалось, нас много. И мнения у нас очень схожи. Но каждого держат свои причины, я их не осуждаю. Многие люди уже открыто высказали о своих мыслях и многие, лишь за это мнение, страдают – в лучшем случае, просто лишаются работы. Хотя, у них стоит спросить страдание ли это.





Свое мнение я никогда не скрывал, но и не всегда отстаивал его, шел на компромиссы. Сейчас, думаю, именно то время, когда надо говорить открыто и отстаивать свое законное мнение. И пусть не для своего блага, так для блага общего, блага наших детей. Пусть это повлечет трудности в краткосрочной перспективе, думаю, все-равно обернется плюсами в долгосрочной перспективе.





Этим летом и совесть, и разум требуют перемен!





P.S. Письмо выслано адресату (Михаил Орда) и в средства массовой информации», – написал Шумель в своих соцсетях.





«Вы, будучи председателем федерации профсоюзов Беларуси, приняли 15 июля 2020 года заявление в поддержку Александра Григорьевича Лукашенко на предстоящих выборах. Вы открыто и недвусмысленно заявили от имени возглавляемой Вами организации, членом которой являюсь и я: «…И мы, организация трудящихся, приняли решение о поддержке на предстоящих выборах Александра Григорьевича Лукашенко. Это наше общее решение».





Также, Вы призвали всех граждан сделать выбор в пользу данного кандидата в президенты.





Данные действия с Вашей стороны вызвали недовольство в коллективе и многие, включая меня, подали заявления о выходе из состава профсоюза. Основной причиной недовольства является несогласие с высказанной Вами позицией относительно поддержки вышеназванного кандидата в президенты. Далеко не «общее» мнение Вы высказали, чем с большой вероятностью можете повлиять на мнение других», - гласит открытое письмо.





Сообщается также, ч явления на выход из профсоюза подали, кроме Шумеля, около 50 сотрудников ЦСК «Неман».