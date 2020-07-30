Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело









На прошлой неделе был назначен специальный прокурор для рассмотрения связей между Инфантино и швейцарским генеральным прокурором Майклом Лаубером, который на прошлой неделе подал в отставку.





На прошлой неделе суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, состоявшуюся в 2017 году, и солгал своим наблюдателям. Его команда расследовала обвинения в коррупции, связанные с ФИФА. Отмечается, что Лаубер и Инфантино встречались как минимум трижды.





Лаубер отрицает свою вину.





Специальный прокурор Стефан Келлер, который был назначен для рассмотрения уголовных жалоб против Инфантино и Лаубера, а также других вовлеченных лиц, обнаружил признаки преступного поведения, связанного с секретными встречами.





Также возбуждено уголовное дело против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. У органов есть информация, что Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером.





Напомним, что в 2016 году из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть Зепп Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации.