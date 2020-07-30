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В Бресте от коронавируса скончался тренер Александр Телипко

Вчера в Бресте от коронавируса умер тренер Александр Иванович Телипко. Ему было 57 лет.


Почти всю свою жизнь специалист посвятил воспитанию юных футболистов и детей в гимназии №2. Последней командой, с которой работал Александр Иванович, являлся «Рух-БОЦОР» (2003 г.р.).

Напомним, что в июле на 61-м году жизни в ковидном отделении умер вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х годов Владимир Павлючик.
Tribuna
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