В Бресте от коронавируса скончался тренер Александр Телипко





Почти всю свою жизнь специалист посвятил воспитанию юных футболистов и детей в гимназии №2. Последней командой, с которой работал Александр Иванович, являлся «Рух-БОЦОР» (2003 г.р.).





Напомним, что в июле на 61-м году жизни в ковидном отделении умер вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х годов Владимир Павлючик.