+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Первая ракетка мира пропустит US Open из-за страха заболеть коронавирусом

Первая ракетка мира Эшли Барти решила пропустить US Open из-за боязни коронавируса. Об этом сообщает Herald Sun.

Австралийская спортсменка отметила, что решение не выступать на Открытом чемпионате США было для нее трудным, но из-за распространения COVID-19 риски остаются очень высокими. Теннисистка добавила, что не может подвергать себя и свою команду такой опасности.

Барти заявила, что с нетерпением ждет следующего US Open. Австралийка уточнила, что примет решение об участии в «Ролан Гаррос» и других турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в ближайшее время.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. «Ролан Гаррос», который должен состояться в Париже, запланирован на 21 сентября — 11 октября. Турниры в рамках WTA, приостановленные из-за пандемии коронавируса, должны возобновиться в начале августа.
Источник: lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]