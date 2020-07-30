Расскажи про свои белорусские корни, про которые сейчас много пишут.

Единственное, что я знаю, это то, что дедушка родился в Гомеле, а вот уже мой папа — в Киеве. Приехав в Беларусь, понял, что надо больше узнать о своих предках.









Как твой отец отреагировал на подписание с "Динамо"?

Обрадовался, потому что из-за коронавируса непонятно, когда в Америке начнется хоккейный сезон. А здесь у меня будет хорошая игровая практика во второй по силе лиге мира.





Конечно, моя основная цель — заиграть в НХЛ. И я буду прикладывать много усилий, чтобы показать себя. "Миннесота" отпустила меня в "Динамо" с тем условием, что в любой момент они смогут вызвать меня обратно, если я понадоблюсь не в фарм-клубе, а именно в НХЛ. Мотивация огромная. Но ты никогда не знаешь, что будет завтра.





Правда, что ты готов выступать за сборную Беларуси?

Мы разговаривали об этом, но ничего конкретного пока сказать не могу. Меня рассматривают как кандидата в сборную. Но я не такая звезда, чтобы мне с ходу заявили: "Ты будешь играть за Беларусь". Пока это только разговоры, но, если бы меня пригласили, я бы поблагодарил и сразу сказал: "Я согласен", — сказал Лодня в большом интервью TUT.by.



