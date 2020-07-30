«Это не попытка оправдать мои действия, а стремление быть честным». Вышла автобиография Родченкова «Как я развалил секретную допинг-империю Путина»
Сегодня вышла автобиографическая книга экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под названием «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».
Книгу выпустило крупное британское издательство Penguin Books. На 296 страницах Родченков рассказал о допинге в СССР и России, работе в Московской лаборатории, допинговой схеме перед Сочи-2014, отъезде в США и опасениях за свою жизнь.
«В моем понимании «разоблачитель» – это человек, живущий в неоднозначном потустороннем мире, где извращенная гордость за свои прошлые неэтичные достижения сосуществует с желанием разоблачить коррумпированную систему, которая так долго и с таким успехом воспитывала его.
То, что вы прочтете – это не попытка оправдать мои действия. Это стремление к одной первостепенной вещи: быть честным. Я не буду уклоняться от полного и откровенного отчета о том, что я сделал, и я не прошу вас прощать меня. Ибо, как писал Джордж Оруэлл: «Есть правда и есть неправда, и если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен», – говорится в предисловии книги.
09:14 30/07/2020
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