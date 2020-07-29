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Александр Павловец зимой сменит брестское "Динамо" на "Ахмат"

Защитник брестского "Динамо" Александр Павловец продолжит карьеру в "Ахмате".



Как стало известно Sport24, грозненцы заключат предварительный договор с 23-летним белорусом. Игрок пополнит команду зимой.

Александр Павловец перешел в "Динамо" в январе 2019 года из жодинского "Торпедо"-БелАЗа. На его счету 21 матч в сезоне-2020, 1 гол и 1 результативная передача.

Потенциальный новичок "Ахмата" шесть раз надевал футболку сборной Беларуси.
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