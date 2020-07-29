Александр Павловец зимой сменит брестское "Динамо" на "Ахмат"
Защитник брестского "Динамо" Александр Павловец продолжит карьеру в "Ахмате".
Как стало известно Sport24, грозненцы заключат предварительный договор с 23-летним белорусом. Игрок пополнит команду зимой.
Александр Павловец перешел в "Динамо" в январе 2019 года из жодинского "Торпедо"-БелАЗа. На его счету 21 матч в сезоне-2020, 1 гол и 1 результативная передача.
Потенциальный новичок "Ахмата" шесть раз надевал футболку сборной Беларуси.
07:58 30/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение