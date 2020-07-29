



Ранее об одном положительном тесте в первой команде объявила "Севилья". Также заразились игроки "Альмерии" и "Сарагосы". Случай заражения коронавирусом зафиксирован и в "Депортиво". До этого "Реал" подтвердил, что COVID-19 выявлен у Мариано Диаса.



