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Футбол. В пяти испанских клубах положительные тесты на коронавирус, завершение сезона под угрозой

Пять испанских клубов объявили о новых случаях положительных тестов на коронавирус.


Ранее об одном положительном тесте в первой команде объявила "Севилья". Также заразились игроки "Альмерии" и "Сарагосы". Случай заражения коронавирусом зафиксирован и в "Депортиво". До этого "Реал" подтвердил, что COVID-19 выявлен у Мариано Диаса.

Сезон в чемпионате Испании уже завершен, однако "Реал" и "Севилья" участвуют, соответственно, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В сегунде не сыграны матчи плей-офф за выход в элитный дивизион. "Альмерия" и "Сарагоса" должны сыграть в полуфиналах за выход в ла лигу. Ранее эти матчи были перенесены, — передает sport-express.ru.
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