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Не поверите! Месси – лидер по числу незабитых пенальти в XXI веке

Сайт Transfermarkt составил рейтинг игроков по количеству незабитых пенальти в XXI веке.


Наибольшее количество 11-метровых ударов во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы не забил форвард «Барселоны» Лионель Месси – в XXI веке он не реализовал 22 пенальти.

Второе и третье места делят форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти – по 18 незабитых пенальти.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Лионель Месси, «Барселона» – 22 незабитых пенальти

2-3. Криштиану Роналду, «Ювентус» – 18

2-3. Франческо Тотти, экс-«Рома» – 18

4. Антонио Ди Натале, экс-«Удинезе» – 14

5. Эдинсон Кавани, «ПСЖ» – 13

6-7. Уэйн Руни, «Дерби Каунти», экс-«МЮ» – 12

6-7. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 12

8-10. Роналдиньо, экс-«Барселона» – 10

8-10. Руд ван Нистелрой, экс-«МЮ» – 10

8-10. Ариц Адурис, экс-«Атлетик» – 10
Источник: tribuna.com
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