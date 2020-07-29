Стала известна дата боя Хабиба Нурмагомедова













Бой станет центральным событием турнира UFC 254. Местом поединка выступит Лас-Вегас или Абу-Даби. Предыдущая дата поединка Хабиб – Гэтжи была запланирована на 19 сентября, но тогда бой был отменен из-за смерти отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.





Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи прокомментировал объявление боя против чемпиона Хабиба Нурмагомедова в своем Instagram-аккаунте.





"24 октября у меня будет шанс вершить свою судьбу. На карту поставлено все, над чем я работал многие годы. Я обещаю, что буду должным образом представлять свою семью и страну", – заявил Гэтжи.





В силу различных обстоятельств поединок переносился уже несколько раз, и болельщики надеются, что очередной форс-мажор не помешает бойцам встретиться в ринге 24 октября.



