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Стала известна дата боя Хабиба Нурмагомедова

Поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи состоится 24 октября, такая информация была размещена в официальном Twitter-аккаунте бойцовского промоушна.




Бой станет центральным событием турнира UFC 254. Местом поединка выступит Лас-Вегас или Абу-Даби. Предыдущая дата поединка Хабиб – Гэтжи была запланирована на 19 сентября, но тогда бой был отменен из-за смерти отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи прокомментировал объявление боя против чемпиона Хабиба Нурмагомедова в своем Instagram-аккаунте.

"24 октября у меня будет шанс вершить свою судьбу. На карту поставлено все, над чем я работал многие годы. Я обещаю, что буду должным образом представлять свою семью и страну", – заявил Гэтжи.

В силу различных обстоятельств поединок переносился уже несколько раз, и болельщики надеются, что очередной форс-мажор не помешает бойцам встретиться в ринге 24 октября.
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