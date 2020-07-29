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Газзаев о ЦСКА: «При Гончаренко за 4 года никаких результатов. Разговоры о «молодой команде» набили оскомину»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о текущей ситуации в команде.



«ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.

Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции — в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности.

К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами – Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно», – считает Газзаев. 
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