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Директор "Городеи": худшие времена уже позади. Зарплата за май выплачена, за июнь — наполовину

Директор "Городеи" Александр Марченко рассказал про экономическую ситуацию в клубе.



- Какова в целом экономическая ситуация в клубе?

- Так скажем, худшие времена уже позади. Хотелось бы лучшего, но по крайней мере, ситуация стабильная. Грех на что-то жаловаться — у многих положение сейчас еще хуже. Задолженность перед игроками совсем небольшие. Зарплата за май выплачена, за июнь — наполовину. Думаю, уже в первых числах августа выплатим вторую июньскую часть.
Прессбол
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