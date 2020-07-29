Директор "Городеи": худшие времена уже позади. Зарплата за май выплачена, за июнь — наполовину
Директор "Городеи" Александр Марченко рассказал про экономическую ситуацию в клубе.
- Какова в целом экономическая ситуация в клубе?
- Так скажем, худшие времена уже позади. Хотелось бы лучшего, но по крайней мере, ситуация стабильная. Грех на что-то жаловаться — у многих положение сейчас еще хуже. Задолженность перед игроками совсем небольшие. Зарплата за май выплачена, за июнь — наполовину. Думаю, уже в первых числах августа выплатим вторую июньскую часть.
10:55 29/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение