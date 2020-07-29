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Виталий Гурков: моя зарплата — 600 рублей в месяц. Ее хватает на телефон закинуть, интернет, раза три в месяц машину заправить

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков рассказал на канале "Жизнь-малина", считает ли он себя богатым человеком.




- Ты причисляешь себя к селебрити?

- Я такой же, как вы. В троллейбусе езжу. Какой я селебрити?

- В какой-то момент ассоциировал тебя с простыми вещами. А потом для меня очень резкий переход был, когда на премьере BRUTTO Nostra ты был в свитере KENZO. Это что — статус или какой-то прикол?

- Мне просто нравятся такие вещи. Захотелось какую-то такую штуку. Это просто разрыв шаблона какого-то.

- У меня разрывается шаблон, когда понимаю, что один из наших ярых "змагароў" Виталий Гурков форсирует улицу Октябрьскую в кедах Gucci.

- Ничего же плохого в этом нет. Все думают, что "змагары" где-то сидят такие пузатые с засаленными волосами, на нем вышиваночка…

- Сколько кеды стоили?

- Это на самом деле подарок.

- Они стоят от 300 до 600 евро.

- Дорогой подарок от любимого человека на Новый год.

- Ты считаешь себя богатым человеком?

- Материально или духовно? Если материально, то нет. Ты хочешь вычислить мою среднюю зарплату? Я спортсмен национальной сборной и моя зарплата — 600 рублей в месяц. Ее хватает на телефон закинуть, интернет, раза три в месяц машину заправить.
Прессбол
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