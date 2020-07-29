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Родченков дал первое интервью BBC, замотав лицо шарфом, надев шляпу и темные очки. Он изменил жесты и поведение

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью по видеосвязи британскому телеканалу BBC.


Это первое интервью Родченкова с прошлой осени, пишет by.tribuna.com

Информатор WADA говорил с журналистами BBC через сервис Zoom. На интервью его лицо было полностью замотано шарфом, он носил солнцезащитные очки и большую шляпу.

Родченков признался, что теперь его узнать невозможно – он поменял не только внешность, но также поведение и жесты.

Сейчас Родченков скрывается в США. По его словам, он до сих пор боится, что его найдут российские спецслужбы.

30 июля выходит автобиографическая книга Родченкова под названием «Как я развалил секретную допинговую империю Путина».
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