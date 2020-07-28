«3 года условно и 100 базовых величин». Прокурор запросила наказание для фигурантов дела о договорняке
Четырем фигурантам договорного матча в чемпионате Беларуси по хоккею Алексею Иванову, Никите Устиненко, Сергею Шелегу и Александру Сырею грозит по три года условного заключения, передает «Прессбол».
Такое наказание плюс штраф размером в 100 базовых величин запросила прокурор Валерия Сергиенко в ходе очередного заседания суда Московского района Минска по этому делу, которое прошло 28 июля.
Упомянутому квартету хоккеистов инкриминируются противоправные действия по статьям 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) и 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).
Иапомним, что игроки были уличены в участии в договорном матче с «Могилевом» (5:6) 22 ноября 2019 года.
15:48 28/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение