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«3 года условно и 100 базовых величин». Прокурор запросила наказание для фигурантов дела о договорняке

Четырем фигурантам договорного матча в чемпионате Беларуси по хоккею Алексею Иванову, Никите Устиненко, Сергею Шелегу и Александру Сырею грозит по три года условного заключения, передает «Прессбол».



Такое наказание плюс штраф размером в 100 базовых величин запросила прокурор Валерия Сергиенко в ходе очередного заседания суда Московского района Минска по этому делу, которое прошло 28 июля.

Упомянутому квартету хоккеистов инкриминируются противоправные действия по статьям 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) и 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).

Иапомним, что игроки были уличены в участии в договорном матче с «Могилевом» (5:6) 22 ноября 2019 года.
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