







Такое наказание плюс штраф размером в 100 базовых величин запросила прокурор Валерия Сергиенко в ходе очередного заседания суда Московского района Минска по этому делу, которое прошло 28 июля.





Упомянутому квартету хоккеистов инкриминируются противоправные действия по статьям 253 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) и 343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).





Иапомним, что игроки были уличены в участии в договорном матче с «Могилевом» (5:6) 22 ноября 2019 года.