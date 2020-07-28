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Анатолий Бышовец: если бы конфликта c Гончаренко не было, то его нужно было бы создать

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец оценил ситуацию в ЦСКА




В ЦСКА есть молодые исполнители, но не хватает лидеров во многих линиях. Большая проблема с центральными защитниками и нужно усиливать атаку, чтобы улучшать результат. Доверие Гончаренко — мудрая позиция руководства. Армейцы мобилизовались, когда пошатнулись позиции тренера.

Вся эта ситуация носила характер вызова или конфликта. Если бы его не было, то его нужно было бы создать, потому что в итоге команда объединилась. Только успеха в матче с "Локомотивом" не хватило, чтобы выйти в Лигу чемпионов, — цитирует "Спорт-экспресс".
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