В Пружанах построят стадион для «Руха». Там будет находиться и база клуба
Пружаны выбрали для создания базы брестского футбольного клуба «Рух». Об этом сообщает газета «Раённыя будні» со ссылкой на председателя местного райисполкома Юрия Бисуна.
По словам чиновника, в Пружанах собираются построить новый современный микрорайон с вместительным стадионом.
По информации pruzhany.net, владелец футбольного клуба «Динамо» Брест Александр Зайцев финансирует реконструкцию костела и каплицы в Пружанском районе, хочет построить еще и дорогу. Отметим, что Александр Зайцев является уроженцем Ружан Пружанского района.
13:10 28/07/2020
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