По словам чиновника, в Пружанах собираются построить новый современный микрорайон с вместительным стадионом.





По информации pruzhany.net, владелец футбольного клуба «Динамо» Брест Александр Зайцев финансирует реконструкцию костела и каплицы в Пружанском районе, хочет построить еще и дорогу. Отметим, что Александр Зайцев является уроженцем Ружан Пружанского района.