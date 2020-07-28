Московский “Локомотив” пытается сбить цену на Виталия Лисаковича









По информации Metaratings.ru, белорусский клуб рассчитывал продать 22-летнего игрока за 2 млн евро. Но затем столичной команде удалось снизить цену до 1,5 млн.





Сейчас "Локомотив" не хочет платить больше 1 млн. Переговоры продолжаются. Вероятнее всего, их итог будет известен только через несколько недель, так как необходимо время для оформления соответствующих бумаг.





Ранее стало известно, что в конце июля нападающий пройдет медобследование для железнодорожников и заключит с московским клубом четырехлетнее соглашение.



